مجلة أميركية: عائلة برزاني اشترت قصرين في كاليفورنيا بـ 47 مليون دولار نقدا

قالت مجلة فارايتي Variety الأميركية إن عضوين بارزين في أسرة برزاني النافذة في إقليم كردستان العراق، يقفان وراء صفقة ثنائية لشراء قصرين في منطقة بيفرلي هيلز الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية. وتبلغ قيمة القصرين 47 مليون دولار، دفعت نقدا.

وكشفت المجلة أن الصفقة الضخمة أتمها هافال دوسكي وهو كردي يقيم في ولاية فرجينيا، تجمعه صلات وثيقة بمنصور برزاني، نجل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود برزاني.

ويعود أحد المنزلين لنجل برزاني الثاني، مسرور وهو الرئيس الحالي لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق.

وتبلغ مساحة القصر الأول 21 ألف قدم مربع، في حين تصل مساحة الثاني إلى 12 ألف قدم مربع.

وتعد عائلة برزاني واحدة من أكثر الأسر ثراء في شمال العراق، إن لم تكن الأثرى على الإطلاق، وقد تؤدي هذه الصفقة المليونية إلى دعم اتهامات سابقة للعائلة بالفساد، حسب المجلة.

وتمت صفقتا قصري بيفرلي هيلز العام الماضي خلال ثلاثة أشهر. وبيع القصر الذي يحمل اسم Maison 613 ويقع في منطقة فلاتس، بـ27 مليون دولار.

ويضم "المنزل" الفخم ملعبا داخليا لكرة السلة، ومضمارين للعبة البولينغ، ومسرحا ومكتبة، فضلا عن "أنظمة للإضاءة والصوت والأمن هي الأكثر تطورا وتنسيقا، يمكن تخيلها"، حسب وصف الشركة التي كانت تعرضه للبيع.

ويسمى القصر الثاني فوتهل مانور (Foothill Manor)، ويبعد عن الأول حوالي ميل واحد. ويعود تاريخ تشييده إلى عام 1970 ويقع على سفح تل في ممر خاص مظلل بالأشجار. ويتميز بالزخارف المعتادة في عقارات بيفرلي هيلز الراقية، بما في ذلك صالة رياضية وسينما ومناظر طبيعية.

ولا يبدو أن أحدا يقيم في أي من المنزلين، وفق المجلة الأميركية. ويقال إن مسرور يمتلك قصرا آخر في منطقة ماكلين الراقية بولاية فرجينيا، حيث يقيم بانتظام خلال زياراته إلى الولايات المتحدة التي يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين.