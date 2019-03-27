مجلس الأمن يبحث قضية الجولان

بحث مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الأربعاء قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة.

وكان السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر التي تترأس بلاده مجلس الأمن في آذار/مارس اقترح على الأعضاء الـ14 في المجلس تحويل الجلسة المغلقة التي كانت مقررة مسبقاً الأربعاء للبحث بشأن قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان، إلى جلسة طارئة عامة.

ووقع ترامب الإثنين على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده تنظر للحقائق على الأرض.

وأصدرت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا بيانا ترفض فيه قرار واشنطن حول الجولان.