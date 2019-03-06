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مجلس الأمن يبحث ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا

سوري يتلقى العلاج بعد إصابته في هجوم دوما

يبحث مجلس الأمن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا في جلسة يستمع فيها إلى تقرير من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، ويتوقع أن يركز على الهجوم الذي وقع في دوما في نيسان/أبريل العام الماضي.

وسيطلع المجلس على تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت أشارت الى أن الهجوم تم باستخدام مادة الكلورين السامة.

ولا يتوقع أن يوجه التقرير أي اتهام الى جهة محددة بالوقوف وراء هذا الهجوم باعتبار أن صلاحية اللجنة تقتصر على تحديد ما إذا كان الهجوم قد تم بأسلحة كيميائية أم لا.

ولا يزال المجلس منقسما بحدة بين روسيا والدول الغربية في شأن إنشاء لجنة لهذا الغرض.

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