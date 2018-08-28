مجلس الأمن يدعو طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي حركة طالبان الأفغانية إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار اقترحه الرئيس أشرف غني.

وقال المجلس في بيانه إنه "يحض" طالبان على اتباع هذا المسار "من دون تأخير".

وطلب من طالبان أيضا "الموافقة على العرض الذي قدمته في شباط/فبراير الحكومة الأفغانية لبدء محادثات سلام مباشرة من دون شروط مسبقة ولا تهديد بأعمال عنف، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي يؤدي إلى سلام دائم للشعب الأفغاني".

وشدد البيان على أهمية إجراء انتخابات تشريعية سلمية وشاملة وذات مصداقية وشفافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر وانتخابات رئاسية في 20 نيسان/أبريل 2019.

وكان اتفاق مؤقت لإطلاق النار قد أعلن وتقيد به الطرفان، في حزيران/يونيو في نهاية رمضان. وهو الأول منذ 2001 في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ 17 عاما.