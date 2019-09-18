مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين رجل الأعمال راكولتا سفيرا لدى الإمارات

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على تعيين رجل الأعمال جون راكولتا سفيرا لدى الإمارات.

وأيد المجلس تعيين راكولتا الذي يتبرع منذ زمن بعيد للحزب الجمهوري، بأغلبية 63 صوتا مقابل 30، وسط مخاوف من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي وقع السبت على منشآت نفط في السعودية والذي أوقف أكثر من نصف انتاج المملكة من الخام.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح راكولتا (72 عاما) للمنصب في مايو 2018. وكان المنصب شاغرا منذ استقالة الدبلوماسية المخضرمة باربرة ليف في مارس آذار 2018.

وراكولتا هو الرئيس التنفيذي لشركة والبريدج للإنشاءات ومقرها ميشيغان. وقدم تبرعات كبيرة على مدى عقود لصالح الجمهوريين منها 250 ألف دولار لمراسم تنصيب ترامب، وفق ما ذكره مركز السياسات التفاعلية.

وذكرت صحيفة ديترويت نيوز أن راكولتا كان المسؤول المالي لحملتي ميت رومني الرئاسيتين الفاشلتين في 2008 و2012. ورومني حاليا عضو بمجلس الشيوخ ويرأس لجنة فرعية بمجلس الشيوخ تندرج الإمارات ضمن اختصاصها.

وسُئل راكولتا خلال جلسة التصديق على تعيينه عن أعماله في الماضي في الإمارات. وأقر في حديثه لأعضاء المجلس بأنه سيضفي على السفارة سمات مختلفة عما يمكن أن يقدمه مسؤول ذو خبرات دبلوماسية.

وجرت العادة منذ فترة طويلة على أن يعين الرؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مانحين كبارا ومؤيدين لحملاتهم كسفراء.