مجلس الشيوخ يصوت على تشريع بشأن السعودية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الخميس إنهم يتوقعون التصويت الأسبوع القادم على مقترحات تستهدف إرسال رسالة للسعودية بوجود قلق عميق في واشنطن بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.

والتقى عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ صباح الخميس لبحث سبل المضي قدما وقالوا إنهم يعملون من أجل التوصل إلى توافق بشأن صيغة قد تصبح قانونا في نهاية المطاف.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الجمهوري بوب كوركر إنه يأمل عقد جلسة أوائل الأسبوع القادم لبحث تشريع يتضمن نطاقا واسعا من الجهود للضغط على الرياض منها فرض عقوبات جديدة ووقف مبيعات السلاح.

وأضاف أنه يتوقع إجراء تصويت في المجلس الأسبوع القادم على مشروع قرار بوقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

اقرأ أيضا: مشروع قرار بالكونغرس: بن سلمان متورط بمقتل خاشقجي

وقدم السناتور الجمهوري ليندزي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، الخميس مشروع قرار بتأييد من الحزبين يتضمن تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية الإسهام في الأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر وسجن معارضين وقتل خاشقجي.