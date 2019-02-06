مجلس الشيوخ يمرر سلسلة تشريعات تتعلق بالشرق الأوسط

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة الثلاثاء على إجراء يهدف إلى السماح للسلطات العامة بقطع أي رابط مالي مع الشركات التي تُقاطع إسرائيل.

ويهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى "محاربة" حركة "بي دي إس" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وعلميا.

ومن شأن هذا النص أن يتيح "لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل".

ويندرج هذا النص ضمن مشروع قانون أوسع حول "الأمن في الشرق الأوسط" وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 77 مقابل 23 صوتاً.

ويسمح القانون "بمساعدة ونقل الأسلحة إلى إسرائيل" ويوسع التعاون العسكري مع الأردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا من بينها عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات حقوق الانسان.

ويتوجّب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النوّاب التي تهمين عليه غالبية ديموقراطية.