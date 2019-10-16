مجلس النواب الأميركي يدين قرار ترامب سحب قوات من شمالي سوريا

صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية، الأربعاء، على إدانة من الحزبين لقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمالي سوريا.



وعلى الرغم من الانقسامات العميقة حول التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون بهدف عزل ترامب، إلا أن الديمقراطيين والجمهوريين اتحدوا ووافقوا على قرار غير ملزم بتصويت 354-60 نائبا.



وينص القرار على معارضة الكونغرس لسحب القوات الأميركية، ويدعو إلى ضرورة وقف تركيا هجومها العسكري في سوريا.

ويقول الإجراء أيضا إن على البيت الأبيض أن يقدم خطة "لهزيمة دائمة" لتنظيم داعش، والذي أثار الهجوم التركي مخاوف من عودته.

ووصف النواب الجمهوريون سحب القوات الأميركية بأنه "كارثي"، فيما انتقد الديمقراطيون ترامب مباشرة وقال النائب سيث مولتون إن ترامب "وقف في صف الطغاة والجزارين".



وأثار الاجتياح التركي الذي انطلق في التاسع من أكتوبر مخاوف حول مصير الآلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم المحتجزين في سجون ومخيمات يديرها المقاتلون الأكراد الذين يحاولون في الوقت الحالي صد القوات التركية والفصائل التي تدعمها.

وأبدت قوات سوريا الديمقراطية، خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية، سلبا على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات حيث يوجد 12 ألف عنصر من داعش، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.