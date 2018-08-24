الكونغرس يستجوب الرئيس التنفيذي لـ 'تويتر'

أفادت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي بأن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي سوف يدلي بشهادته حول كيفية عمل الموقع وخوارزميات شركة التواصل الاجتماعي ومراقبة المحتوى في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال النائب الجمهوري جريج والدن في بيان "إن اللجنة تعتزم طرح أسئلة صعبة حول سياسات مراقبة المحتوى، ونتطلع إلى أن يكون دورسي صريحا وشفافا فيما يتعلق بالعمليات المعقدة وراء خوارزميات الشركة والمعايير التي يتم على أساسها الحكم على المحتوى".

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي قد دعت أيضا في شهر تموز/ يوليو الماضي خبراء من فيسبوك وتويتر وألفابت المالكة لغوغل ويوتيوب لسماع شهاداتهم حول تحكم شركات مواقع التواصل الاجتماعي في المحتوى لأسباب سياسية.

ويتهم أعضاء في مجلس النواب الأميركي الشركات الثلاث بممارسات تعديل المضمون لأسباب سياسية سواء في الولايات المتحدة وخارجها.