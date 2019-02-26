تصويت مرتقب بمجلس النواب لرفع الطوارئ

يتوقع أن يمرر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء إجراء اتخذه الديمقراطيون لإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية، في مسعى يحظى على ما يبدو بدعم متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في 15 شباط/فبراير استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

لكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون منذ كانون الثاني/يناير يحظى بالدعم اللازم لإلغاء حالة الطوارئ.

وفي حال أقر الكونغرس الإجراء وتم رفعه إلى ترامب، سيكون الرئيس مجبرا على الطعن في قرار للمرة الأولى في رئاسته.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين الاثنين إن تصويت مجلس النواب المرتقب بعد ظهر الثلاثاء سيهدف "للدفاع عن ديمقراطيتنا".

وحذرت الديمقراطية بيلوسي التي تعد من أبرز خصوم ترامب في الكونغرس، من أن إعلانه حالة الطوارئ يرقى إلى محاولة غير دستورية لامتلاك السلطة التنفيذية بهدف انتزاع سلطة النواب في تقرير كيفية إنفاق التمويل الفدرالي.

وأشارت بيلوسي إلى أن "احتكار الرئيس للسلطة يغتصب هذه المسؤولية وينتهك بشكل أساسي ميزان القوى الذي تصوره مؤسسو" الولايات المتحدة، منوهة إلى أن الإجراء المقترح يحظى بدعم 226 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435.

وبعد إقراره في مجلس النواب، يتم التصويت على الإجراء في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون (53 مقابل 47 مقعدا).

لكن عددا من أعضاء المجلس الجمهوريين عادوا إلى واشنطن بعد عطلة لمدة أسبوع للتعبير عن تحفظات عميقة بشأن تحرك ترامب للالتفاف على الكونغرس من أجل الحصول على تمويل من أجل الجدار.

رسالة مفتوحة

وانتقدت مجموعتان رئيسيتان تضمان عشرات النواب السابقين الجمهوريين ومسؤولين سابقين في مجال الأمن القومي بينهم وزراء دفاع ومدراء لوكالة الاستخبارات المركزية، إعلان حالة الطوارئ وحذروا في رسائل مفتوحة الاثنين من انتهاك إطار عمل الدستور الأميركي.

وقال 58 مسؤولا في الأمن القومي بينهم وزيرا الخارجية السابقان مادلين أولبرايت وجون كيري ونيكولاس برنز وكيل وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن "لا يوجد بموجب أي تقييم مقبول للأدلة حالة طوارئ وطنية اليوم تعطي الرئيس حق استخدام أموال مخصصة لأمور أخرى من أجل بناء جدار عند الحدود الجنوبية".

بدوره، رأى السناتور توم تيليس أنه بينما ترامب "محق في شعوره بالغضب جراء عدم تحرك الكونغرس" بشأن مسألة أمن الحدود، ارتكب الرئيس خطأ بإعلان حالة الطوارئ. وأكد تيليس أنه سيدعم قرار الديمقراطيين الرافض لذلك.

وأشارت عضوتا مجلس الشيوخ ليزا موركاوسكي وسوزان كولينز كذلك إلى إمكانية دعمهما القرار، فيما قال السناتور ميت رومني للصحافيين "لا أفضل مسار الطوارئ".

أما السناتور ماركو روبيو، فقال "لا أعتقد أن من الممكن حل مشكلة واحدة عبر خلق أخرى تتمثل في أخذ الأموال المخصصة للجيش"، مضيفا أن "هناك مسألة فصل السلطات كذلك". وتابع "لا يعجبني ذلك وهو ما سينعكس في تصويتي".

وفي حال وافق جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على القرار، فلن يحتاج تمريره سوى لأصوات أربعة جمهوريين.

وأفاد ترامب بأنه واثق بنسبة "مئة في المئة" بأنه سيعطل القرار، وهو ما سيعمّق حدة الخلاف في الكونغرس ويفتح الباب أمام سلسلة معارك قضائية.

وأوضح الجمهوريون أن الديمقراطيين لا يملكون على الأرجح الأصوات اللازمة لإبطال قرار ترامب، وهو أمر يحتاج لغالبية بثلثين في كل من المجلسين.