مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة

منحت أغلبية مجلس النواب المصري الثقة لحكومة مصطفى مدبولي، وسط معارضة تكتل 25/30 لبرنامج الحكومة.

واستمع مجلس النواب إلى تعقيب رئيس مجلس الوزراء على ملاحظات النواب خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على بيان الحكومة، التي أوصت بالموافقة على برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 حزيران/ يونيو الماضي، بتشكيل ضم 12 وزيرا جديدا ضمن 32 حقيبة وزارية.

وتعهد رئيس الوزراء أمام البرلمان بالالتزام بتنفيذ كل ما ورد في برنامج الحكومة، بعد أن شكك بعض النواب في قدرة الحكومة على تنفيذه وعلى الأرقام الواردة فيه.

ومن المقرر أن تستكمل الحكومة الجديدة سلسلة الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تهدف لإلغاء الدعم كاملا بحلول السنة المالية 2020/2021 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ضمن قرض بـ12 مليار دولار.

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