مجلس النواب.. النساء يحققن رقما قياسيا

من المتوقع أن تحصد النساء أكثر من 84 مقعدا في مجلس النواب الأميركي، وهو عدد المقاعد التي يشغلنها الآن.

وحتى وقت مبكر من صباح الأربعاء، تأكد فوز 80 امرأة في السباق الانتخابي لمجلس النواب، ورجحت وسائل إعلام أميركية فوز أخريات مع توالي إعلان النتائج.

وبحسب أرقام وكالة أسوشييتد برس، ترشحت لمجلس النواب هذا العام 237 امرأة، عدد كبير منهن لأول مرة.

ومن بين الفائزات، الديموقراطية جنيفير ويكستون التي هزمت النائبة الجمهورية باربارا كومستوك في الدائرة العاشرة لفيرجينيا، في واحد من أشد السباقات ضراوة.

وفي الدائرة الـ14 بنيويورك، حققت أليكزاندريا أوكاسيو كورتيز، المساعدة السابقة للسناتور الديموقراطي المخضرم بيرني ساندرز، فوزا كبيرا على منافسها الجمهوري أنتوني باباس.

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ويعزو مراقبون السبب وراء زيادة عدد النساء المنتخبات في الكونغرس إلى ما يعرف بـ"مسيرة النساء" وحركة "Me Too" التي سلطت الضوء على قضية التحرش.