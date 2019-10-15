تصويت في مجلس النواب الأميركي على مشروع يدين الانسحاب من سوريا

من المرتقب أن يصوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع يدين قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس، النائب من ولاية ميريلند سْتِنِي هوير، في تغريدة على تويتر إن "المجلس سيصوت الأربعاء على مشروع قرار مدعوم من الحزبين يدين قرار ترامب التخلي عن الأكراد، حلفاؤنا في الحرب على داعش".

وأضاف أن خطوة ترامب "تمثل خيانة لحلفائنا وتقويضا لأمننا وتشجيعا لخصومنا".

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة حتى من حزبه الجمهوري، إزاء سياسته الأخيرة في سوريا، وواجه اتهامات بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب ضد داعش بعدما أمر القوات الأميركية الخاصة بالانسحاب من المنطقة الحدودية في شمال شرق سوريا.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها لم تخن الأكراد ولم تتخل عنهم، وقال مسؤول رفيع، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تعط أي وعد للأكراد في سوريا بأنها ستدافع عنهم عسكريا في حال هاجمتهم تركيا، إلا أنها كما قالت لهم، ستمارس أكبر الضغوط على أنقرة من خارج القوة العسكرية في حال شنت هجوما عليهم من خارج الأراضي السورية وهو ما تقوم به الإدارة الأميركية حاليا.

وشدد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، أن واشنطن لم تمنح تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وأطلق الجيش التركي في التاسع من أكتوبر هجوما عسكريا بهدف طرد قوات وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية في شمال شرق سوريا. وتعتبر أنقرة القوات الكردية في سوريا بأنها "إرهابية"، فيما حاربت إلى جانب التحالف الدولي بقيادة واشنطن داعش واحتجزت مقاتلي التنظيم وأقاربهم بعد سقوط خلافته المزعومة.

وأدت المواجهات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية والفصائل التي تدعمها إلى مقتل عشرات المدنيين معظمهم في الجانب الكردي، ونزوح 160 ألف شخص على الأقل.