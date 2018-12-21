مجلس النواب يقر تمويل الجدار الحدودي

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، على تمويل الجدار الحدودي الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب ببنائه، في تشريع يدفع الحكومة بشكل أقرب إلى توقف جزئي.

وصوت لصالح التشريع 217 نائبا مقابل رفض 185، على أن يتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ حيث لا توجد لديه أي فرصة لتمريره.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل على مشروع القانون الخاص بهم لتجنب التوقف وذلك بتمديد التمويل للحكومة الفدرالية إلى الثامن من شباط/فبراير. ولم يتضمن هذا المشروع تمويل الجدار.

وفي غياب حل ينتهي التمويل الحكومي لعدد من الإدارات في منتصف ليلة الجمعة.

وأعطى ترامب إشارات متضاربة حول مدى قوة ضغطه من أجل الحصول على 5.7 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي. لكنه تشبث الخميس وقال للزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنه لن يوقع على مشروع قانون مجلس الشيوخ .

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين في البيت الأبيض مساء الخميس بأن ترامب لن يسافر إلى فلوريدا الجمعة لقضاء عيد الميلاد في حال التوقف الحكومي، وقال المستشار السياسي للرئيس ستيفن ميلر إن ترامب سيبقى في البيت الأبيض في غياب اتفاق مع الكونغرس لإبقاء أجزاء من الحكومة مفتوحة.