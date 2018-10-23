مقتل خاشقجي.. السعودية تؤكد على 'محاسبة المقصر كائنا من كان'

أكد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أنه ستتم محاسبة من وصفهم بـ"المقصرين" في حادثة مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأصدر المجلس بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية جاء فيه أن "ما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، لتجسد اهتمام القيادة (..)، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، توقيف 18 سعوديا فضلا عن إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبيهما على خلفية مقتل خاشقجي.

وأشاد مجلس الوزراء بـ"توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل الصحافي السعودي "بطريقة وحشية كان مدبرا"، وإنه غير راض عن تحميل السعودية المسؤولية لبعض أفراد مخابراتها بعدما قالت الرياض إنها عملية انحرفت عن مسارها، داعيا السعودية إلى تسليم المشتبه فيهم لمحاكمتهم في تركيا وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للتحقيق في القضية.

العاهل السعودي وولي العهد يستقبلان نجل خاشقجي

واستقبل العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان الثلاثاء صلاح وسهل خاشقجي وهما نجل وشقيق الصحافي الذي قتل في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التي اوردت النبأ إن اللقاء جرى في قصر اليمامة في الرياض، أن الملك وولي عهده عبرا عن تعازيهما لعائلة خاشقجي.