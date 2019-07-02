قصر البسفور ومجموعة "البجع".. من يحكم حزب أردوغان؟

لا زالت خسارة حزب العدالة والتنمية لمدينة إسطنبول أمام أكرم إمام أوغلو، تلقي بظلالها على الحزب الحاكم، خاصة مع قرب إطلاق حزب جديد يضم مناهضي أردوغان وأصدقائه وأعوانه السابقين.

النائب السابق بحزب العدالة والتنمية، أيهان سفر أوستون هاجم حزبه السابق (العدالة والتنمية) مؤخرا، وخاصة مجموعة "البجع" أو "بليكان" بالتركية، التي تتولى زمام الأمور حاليا داخل الحزب.

أوستان قال في حديثه مع موقع "ميديا فارسي"، "إن آليات اتخاذ القرار في الحزب قد أضعفت وانتهى عصر المشورة، إن مجموعة بليكان الآن تسيطر على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف النائب السابق أن هذه المجموعة تغلغلت في جسد الحزب كالخلية السرطانية، لتتولى عملية اتخاذ القرارات الحاسمة والاستراتيجية بدلا من اللجان القانونية المعروفة.

ولفت أوستان إلى أن هذه المجموعة تقودها الكاتبة بصحيفة "صباح" هلال كابلان. ويملك صحيفة "صباح" الموالية للعدالة والتنمية، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير المالية الحالي بيرات البيرق.

وكان النائب السابق بالحزب أيدين أونال قد نشر مجموعة تغريدات عقب انتهاء انتخابات إسطنبول، يصف فيها مجموعة "البجع" بأنها أكبر مشكلة يواجهها الحزب.

وكان أونال قد انتقد هجوم الحزب على وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو في إحدى التغريدات قائلا "لقد هاجمت مجموعة البجع داوود أوغلو خلال السنوات الثلاث الماضية رغم أن الملف قد أغلق، لماذا يقوم البجع بذلك؟".