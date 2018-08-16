بومبيو يعلن تشكيل مجموعة عمل حول إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس تشكيل مجموعة عمل حول إيران.

وقال بومبيو خلال إعلانه في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتغيير سلوك النظام الإيراني".

وسمى بومبيو مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية براين هوك رئيسا لمجموعة العمل تلك.

هوك قال بدوره إن مجموعة العمل الخاصة بإيران "ستضم عدة مسؤولين من الوزارة وخبراء مختصين". وأضاف أن هذا الفريق "ملتزم بجهد عالمي لتغيير السلوك الإيراني".

وأكد هوك خلال إجابته على أسئلة الصحافيين أن رفع العقوبات عن إيران وإقامة علاقات معها "لن يتم إلا إذا أثبت النظام الإيراني جديته في تغيير سلوكه".

وتابع هوك أن الغرض من العقوبات الأميركية الجديدة هو "حرمان النظام الإيراني من مداخيل يستخدمها لتمويل الإرهاب".

يتبع..