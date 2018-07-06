شركات المرتزقة الروسية تتنافس في سورية

كشفت وسائل إعلام روسية مستقلة عن نشاط لشركة مرتزقة روسية داخل سورية.

وقالت محطة "دوزهد" الروسية المستقلة إن شركة عسكرية خاصة تدعى "باتريوت" على صلة بوزارة الدفاع الروسية، تنشط حاليا في سورية.

وأفادت المحطة بأن مقاتلين من باتريوت لا يزالون مدرجين كموظفين عسكريين روسيين.

ولا تعد باتريوت الأولى من نوعها فهناك مجموعة "فاغنر"، وهي منظمة روسية شبه عسكرية خاصة اشتركت في عمليات عسكرية داخل سورية.

وأشارت مصادر لـ "دزوهد" إلى أن باتريوت تقدم عقودا ورواتب أفضل للمقاتلين مقارنة بـ "فاغنر".

وتتبارى الشركتان على توفير الحماية لمناجم الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى حسب ما أفادت "دزوهد".

ويعد نشاط المرتزقة غير قانوني في روسيا إلا أن هذا لم يمنع شركات مثل "فاغنر" و"باتريوت" من تنفيذ عمليات عسكرية في سورية وشرق أوكرانيا.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2016 أن رجلا يدعى ديمتري أوتكين ويحمل الاسم الحركي "فاغنر"، حضر إلى حفل استقبال بالكرملين.

وكشفت وسائل إعلام روسية لاحقا أن أوتكين يعد أحد القيادات الرئيسية لمجموعة "فاغنر" وقد منحته الدولة وسام الشجاعة.