محادثات بين واشنطن وأنقرة حول العقوبات ضد إيران

بدأت الولايات المتحدة وتركيا محادثات حول مجموعة العقوبات الجديدة ضد إيران.

واجتمع مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا مع مسؤولي عدة شركات تركية ومسؤولين في الحكومة التركية والبنك المركزي لبحث تطبيق العقوبات ضد طهران.

وقال بيلينغسليا للصحافيين في أنقرة الجمعة: "لقد تحدثنا عن تفاصيل العقوبات، ما بحثناه مع حكومة تركيا هو التداعيات المحتملة (للعقوبات الأميركية) على الشركات التركية والاقتصاد التركي".

وتعتبر الشركات التركية من أهم الشركاء التجاريين لطهران، ما يدفع واشنطن وأنقرة للتنسيق، قبل تنفيذ العقوبات ضد إيران في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بيلينغسليا إن العقوبات الأميركية على إيران ستطبق بقوة وبشكل شامل، مضيفا أن الشركات التركية التي ترغب في مواصلة العمل في إيران، لن تستطيع العمل في السوق الأميركية أو في ظل النظام المصرفي الأميركي.

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة تقوم بالعمل اللازم لكي لا تتأثر سلبا بالعقوبات الأميركية على طهران.

وهذه أول جولة محادثات بين واشنطن وأنقرة حول العقوبات على طهران، ومن المتوقع أن يلتقي الطرفان لاحقا لمواصلة المناقشات.