محادثات جديدة حول سوريا في أستانا

أعلنت السلطات في كازاخستان الاثنين أن جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستجري يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر بين إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الأوضاع في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال وزير خارجية كازخستان خيرت عبد الرحمنوف إن "المشاركين يعتزمون مناقشة الأوضاع في سوريا وخصوصا إدلب، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتعافي البلاد في مرحلة ما بعد النزاع"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس".

ويجمع مسار أستانا، برعاية روسيا وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2017 من دون مشاركة واشنطن، ممثلين عن دمشق والمعارضة.

وكانت تركيا وروسيا توصلتا في 17 أيلول/سبتمبر إلى اتفاق حول إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب تجنبا لهجوم كبير يشنه النظام ضد هذه المنطقة.

وكان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، لكن لم يتم الالتزام ببعض بنوده. وتدور من حين لآخر مناوشات بين قوات الرئيس بشار الأسد والفصائل المعارضة والمتشددين.

وكان مسار أستانا تمكن من التوصل إلى إقامة "مناطق خفض التوتر"، لكن وقف الأعمال القتالية في هذه المناطق كان مؤقتا.