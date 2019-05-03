محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

تحدث الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة الجمعة بشأن مد معاهدة حالية للأسلحة النووية وعلى الأرجح البدء في اتفاقية جديدة تتضمن الصين.



وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن الزعيمين ناقشا أيضا "باختصار شديد" التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر فضلا عن الصراع في فنزويلا.



وجدد ساندرز أن خط الإدارة الأميركية هو أن "كل الخيارات ما زالت مطروحة" بالنسبة لفنزويلا، حيث تساعد روسيا في دعم حكومة الرئيس الفاقد الشرعية نيكولاس مادورو.