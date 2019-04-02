محافظة مصرية تحظر البلاستيك

تعتزم محافظة البحر الأحمر المصرية فرض حظر على الأكياس البلاستيكية والبلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وذلك في مسعى لمكافحة التلوث.



وأوضح المحافظ أحمد عبد الله أن الحظر سوف يسري اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.



وتأتي الخطوة باقتراح من جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر لحماية "الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض".



وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام أكياس البلاستيك والأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في كافة أنشطة المشروبات والأطعمة في المطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة.

ويستثني القرار الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة.

وينص الإعلان أيضا على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وفي عام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.



تجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية.