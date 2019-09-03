محاكاة المريخ في كهف بإسبانيا

أصبح من الممكن للسياح حاليا تجربة الحياة على كوكب المريخ في محاكاة لرحلة إلى الكوكب الأحمر وذلك بفضل ما يسمى محطة "آريس"، الخاصة بوكالة أسترولاند، التي تحاكي بيئة كوكب المريخ في كهف بشمال إسبانيا.

وتبلغ مساحة الكهف نحو 1.5 كيلومتر مربع ويصل ارتفاعه 60 مترا قرب أريدوندو في كانتابريا، وعمل علماء ومهندسون معماريون ومطورون على تحويله لمستعمرة بشرية تماثل تلك التي ستكون ضرورية للحياة على المريخ.

المنظمون يقولون إن الافتقار إلى وجود غلاف جوي وانخفاض درجات الحرارة بشكل هائل ووجود أشعة كونية على المريخ يماثل مجتمعات جديدة ستتكون على الأرجح تحت الأرض.

ويخضع المشاركون في التجربة لدورات تدريب عبر الإنترنت لـ 26 يوما إضافة إلى تدريب مكثف في "سانتاندير" قبل أن يدخلوا الكهف لمدة أربعة أيام.

أحد المشاركين في التجربة وصف الرحلة بأنها "مغامرة مختلفة، وتجربة تأخذك بعيدا عن منطقتك الآمنة"، مضيفا أنه "أشبه بعالم آخر يجب عليك التكيف معه وتغيير طريقة تفكيرك إزاء كل الأمور الاعتيادية التي تتعامل معها على الأرض".

وخلال فترة إقامتهم يقوم المشاركون، الذين يطلق عليهم وصف "أسترولاندرز"، بجولات سير في الفضاء على غرار السقوط ومحاكاة الشعور بانعدام الوزن وكيفية الحصول على مصادر للطعام في مختبرات متخصصة.

ويمكن أن يشارك عشرة أشخاص على الأكثر في المهمة الواحدة، وإن كان السعر يبدو ضخما للكثيرين، إذ يتجاوز 6600 دولار للشخص الواحد.

وتقول وكالة "أسترولاند" إن محطة "آريس" شهدت بالفعل مهمة ناجحة ومفتوحة حاليا للمستكشفين الذين يرغبون في محاكاة الحياة على الكوكب الأحمر.