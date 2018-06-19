من لينوفو وديل.. حواسيب محمولة بقدرات خارقة

على ما يبدو أن عصر أجهزة الحاسوب المحمولة والتي لا تتخطى ذاكرتها العشوائية (رام) الـ 16 غيغابايت يقترب من نهايته، إذ أطلقت كل من لينوفو وديل حواسيب برامات تصل إلى 128 غيغابايت.

وفقد دفعت تقنيات جديدة طرحت في السوق أبرزها ثلاثية الأبعاد وبرامج محاكاة الواقع الافتراضي، مصنعي الحواسيب إلى مواكبة التطورات والمنافسة في ما بينها.

وأعلنت شركة لينوفو حاسوبها المحمول الجديد "ثينك باد بي52"/" ThinkPad P52" والذي يتمتع بذاكرة عشوائية تصل إلى 128 غيغابايت.

ويمتاز الحاسوب الجديد بمواصفات فائقة تلبي احتياجات المستخدمين، خاصة في قطاع الأعمال، إذ يتمتع بسعات تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

وسيطرح "ثينك باد" بحجم 15.6 بوصة بجودة صورة "4K" اعتمادا على "كرت شاشة" نوع "نيفيديا كوادرو" من طراز "P3200"، والذي يعالج الصور خاصة التي تعتمد على المقاطع ثلاثية الأبعاد.

ويضم الجهاز مداخل "ثاندر بولت 3" المخصصة لنقل البيانات بسرعة، ومداخل "اتش دي أم أي 2"، وغيرها من المداخل الجديدة.

ولم تكشف لينوفو عن سعر الجهاز حتى الأن.

وكانت شركة ديل قد أزاحت الستار عن جهاز "بريسجن 7730"/"Precision 7730" بمواصفات مكتبية عديدة.

وأبرز ما يميز هذا الجهاز إتاحته الصورة بجودة "4K" من خلال كرت شاشة عالي الدقة من "أي أم دي رايدون" والتي تشغل برامج محاكاة الواقع "VR" أيضا.

وتبدأ أسعار هذا الجهاز من 1199 دولارا، ترتفع مع كل إضافة خصائص أعلى للحاسوب.