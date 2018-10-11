محاكمة أكاديمي بريطاني بعد أشهر من 'الحبس الانفرادي' بالإمارات

قالت زوجة أكاديمي بريطاني الخميس إن زوجها قيد الحبس الانفرادي في الإمارات من دون إبلاغه باتهامات موجهة له بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.

وأفاد بيان أصدرته دانييلا تيادا زوجة ماثيو هدجيز البالغ من العمر 31 عاما، بأن زوجها، طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، اعتقل يوم الخامس من أيار/مايو في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعليق قدمته وكالة رويترز للأنباء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين بريطانيين يقدمون المساعدة لمواطن بعد اعتقاله في الإمارات لكنه لم يحدد شخصية المواطن أو يقدم مزيدا من التفاصيل عن القضية.

وقالت تيادا إن هدجيز مثل أمام محكمة في أبوظبي الأربعاء بعد جلسة أولى لنظر القضية الأسبوع الماضي لكنه لم يبلغ بأي اتهامات موجهة إليه. وعينت المحكمة محاميا لمراجعة القضية وأرجأت الجلسة إلى يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مصدر إماراتي مطلع على تفاصيل القضية غير مصرح له بالحديث العلني إن هدجيز سيتهم بالتجسس لكن المحكمة تنتظر أن يراجع محاميه القضية قبل توجيه اتهامات له بشكل رسمي.

وذكرت وسائل إعلام مدعومة من الحكومة في الإمارات في أواخر أيلول/سبتمبر أن النائب العام أمر بمحاكمة أجنبي متهم بالتجسس دون أن تكشف عن هويته.

وقالت صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر باللغة الإنكليزية إن محققين قالوا إن الرجل كان يحاول الحصول على "معلومات سرية" لوكالة أجنبية وإنه اعترف بالتجسس أثناء استجوابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مسؤولين بريطانيين على اتصال بالسلطات الإماراتية.

وتفيد بيانات ملف هدجيز الشخصي على موقع جامعة درهام البريطانية بأنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.