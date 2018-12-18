محاكمة شرطي مصري قتل قبطيين

أحالت النيابة العامة المصرية الثلاثاء شرطيا إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتل مسيحي وابنه في مدينة المنيا بجنوب مصر.

وقال بيان لمكتب النائب العام نبيل أحمد صادق إن النيابة وجهت إلى رقيب الشرطة المحبوس ربيع مصطفى خليفة تهمة "قتل كل من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار مستخدما سلاحا ناريا".

وكان أسقف عام المحافظة الأنبا مكاريوس قد ذكر أن المتهم أطلق النار عليهما إثر خلاف يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مستبعدا وجود خلافات طائفية بين الطرفين.

اقرأ أيضا:

شرطي يقتل قبطيين اثنين جنوب مصر