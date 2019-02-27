محاكم طوارئ في السودان

أصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس قرارا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.

وكان الرئيس السوداني أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء التظاهرات التي تشهدها السودان.

ورفضت المعارضة إجراءات الطوارئ ودعت إلى تنظيم تظاهرات سلمية تطالب بتنحي البشير.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكن الاحتجاجات تحولت إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.