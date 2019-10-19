محامون: مصر تفرج عن 100 شخص اعتقلوا في أحداث سبتمبر

أفرجت السلطات المصرية عن أكثر من 100 شخص كانوا من بين المئات الذين قُبض عليهم في حملة قمع كاسحة في أعقاب احتجاجات صغيرة ونادرة مناهضة للحكومة الشهر الماضي، حسب حقوقيين.



وقال المحاميان مصطفى الدميري وخالد علي إنه تم إطلاق سراح المعتقلين في وقت متأخر من يوم الجمعة، في انتظار التحقيقات في مزاعم بأنهم شاركوا في أنشطة جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة على برامج التواصل الاجتماعي.



وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن حوالي 3700 شخص من بينهم صحفيون ونشطاء ومواطنين أجانب اعتقلوا في الشهر الماضي. تم إطلاق سراح أكثر من 800 شخص.



وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت بالإفراج عن المعتقلين "لمجرد ممارستهم لحقوقهم".



وفرقت الشرطة بسرعة احتجاجات الشوارع الصغيرة في القاهرة وعدة مدن أخرى في 20 سبتمبر.