محامي نبيل القروي لـ"الحرة": إذا فاز موكلي سيكتسب صفة رئيس تونس

قال عماد بن حليمة، محامي المرشح الرئاسي التونسي المحبوس نبيل القروي في تصريح لقناة الحرة الأربعاء إنه حتى لو لم يتم الإفراج عن موكله "فإنه سيكتسب صفة رئيس الجمهورية في حال فوزه وسيتمتع بالحصانة".

وأضاف أن القرار القضائي بحق القروي "له مسحة سياسية".

وأكد بن حليمة أنه سيتم التقدم بطلب للإفراج عن القروي قبل الجولة الثانية من الانتخابات.

وأضاف قوله: "تفاجأنا بصدور بطاقة إيداع ضد القروي قبل الانتخابات"، مشيرا إلى أن القضية "لا تزال على مستوى الاستقراءات في طورها الأولي".

وأظهرت النتائج الرسمية لللانتخابات في تونس مواجهة غير متوقعة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بين الأكاديمي المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيد بـ 18.4 في المئة من الأصوات أمام القروي 15.58 في المئة.

وأوضحت هيئة الانتخابات ان الدور الثاني من الاقتراع سينظم إما في 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، او في 13 أكتوبر، وذلك وقفا على الطعون التي ستقدّم في النتيجة.

وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيد والقروي غامضة وذلك لأن المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي "من خارج النظام" بالرغم من اختلافهما الشديد.