إنقاذ خمسة أشخاص علقوا بكهف في فرجينيا

تمكنت فرق الإنقاذ بولاية فرجينيا الأحد من إخراج خمسة أشخاص، علقوا داخل كهف يقع جنوب غرب الولاية.

وكان مسؤولو إدارة الطوارئ التابع للولاية قد أعلنوا إنقاذ شخصين في وقت مبكر من مساء الأحد، وبحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أعلنوا إنقاذ جميع من علقوا في كهف بمدينة كليفلاند.

وقال بيلي كرايمس، منسق البحث والإنقاذ في الجهاز، لشبكة "سي أن أن" إن المجموعة كانت تخطط للتخييم في الكهف حتى يوم الأحد، موضحا أن الأوحال والرطوبة جراء هطول أمطار غزيرة ليلة السبت تسببت في المشكلة.

وكان ستة أشخاص قد دخلوا الكهف يوم الجمعة بهدف استكشافه، ثم خرج أحدهم منه صباح الأحد وأبلغ السلطات بأن الباقين محاصرون بداخله.



