محتجون يتجمعون أمام حقل السيبة في جنوب العراق

قالت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق الاثنين بينما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب لليوم الثامن.

وقال مسؤولون في الحقل إن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في السيبة الذي تديره شركة كويت إنرجي.

وذكر ناشطون إن قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة، الغنية بالنفط، اعتقلت متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات أفضل، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتيد برس.

وأضافوا أن الاعتقالات بدأت مساء الأحد، حيث طاردت الشرطة المتظاهرين على الطرق الرئيسية والأزقة بعد مظاهرات في مدينة البصرة، والمناطق الريفية المحيطة بحقول النفط.

وانتشرت قوات الأمن خارج مبنى الحكومة المحلية في البصرة لمنع المتظاهرين من التجمع هناك.