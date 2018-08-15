محجبة تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للكونغرس

تستعد أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد في مجلس تشريعي أميركي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية مينيسوتا لتحل محل النائب الجمهوري كيث إليسون.



فازت النائبة إلهان عمر بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عضوة في الكونغرس عن الدائرة الخامسة في مينيسوتا الثلاثاء، متغلبة على رئيس مجلس نواب مينيسوتا وسيناتور بالولاية منذ فترة طويلة.



ويشكل ذلك صعودا سياسيا جديدا لامرأة قضت طفولتها في مخيم للاجئين الكينيين، وهاجرت إلى الولايات المتحدة وهي في الـ12 من عمرها قبل أن تفوز بمقعد نائبة في مجلس الولاية عام 2016.



وبات المقعد خاويا عندما قرر إليسون الترشح لمنصب المدعي العام، تاركا منصبه بعد ست ولايات.



وقد هلل أنصار عمر عندما صعدت إلى المنصة لتعلن فوزها.



وقالت: "قبل عامين، تجمع كثير منا هنا لصناعة التاريخ عبر انتخابي في مجلس نواب مينيسوتا. وأنا متحمسة بشكل أكبر لأننا نجتمع هنا مرة أخرى لصناعة تاريخ جديد، لأننا ذاهبون إلى واشنطن".