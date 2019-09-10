ترتيب أغلى النوادي الأوروبية.. "مانشستر سيتي يزن ذهبا"

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية ترتيب الأندية الأوروبية من حيث قيمة اللاعبين التي يضمها كل فريق خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وجاء في المركز الأول نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي بلغت قيمة توليفته أكثر من مليار يورو.

ووصف تقرير للمركز مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي بـ "النادي الذي أصبح يزن ذهبا".

وجاء نادي باريس سان جيرمان ثانيا في ترتيب الفرق بقيمة إجمالية للاعبين قدرت بـ 913 مليون يورو، يليه فريق ريال مدريد الإسباني بقيمة 902 مليون يورو.

نادي برشلونة الإسباني احتل المركز السادس بقيمة 697 يورو، متبوعا بنادي ليفربول في المركز السابع بقيمة 639 مليون يورو.

وكتب المركز في مقدمة تقريره "لأول مرة في التاريخ، استثمر نادي كرة قدم أكثر من مليار يورو في رسوم النقل لتجميع توليفته، وهو نادي مانشستر سيتي".

وضمّ "المان سيتي" خلال فترة الاستقدامات الصيفية الأخيرة اللاعب رودريغو رودري من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو، وغواو كانسيلو لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن صفقة قيمتها 65 مليون يورو.

ترتيب أغلى 10 أندية في أوروبا :

1. مانشستر سيتي: 1.014 مليار يورو

2. باريس سان جيرمان: 913 مليون يورو

3- ريال مدريد: 902 مليون يورو

4- مانشستر يونايتد: 751 مليون يورو

5. يوفنتوس تورينو: 719 مليون يورو

6. برشلونة: 697 مليون يورو

7. ليفربول: 639 مليون يورو

8. تشيلسي: 561 مليون يورو

9. أتلتيكو مدريد: 550 مليون يورو

10. ترسانة: 498 مليون يورو