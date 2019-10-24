محطة الفضاء الدولية.. روسيا تكذب إيران

نفى مسؤول روسي تلقي بلاده طلبا من طهران بشأن المساعدة في إرسال رواد فضاء إيرانيين إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية مرتضى براري قد صرح بأن الحكومة سترسل رواد فضاء إلى المحطة بالتعاون مع الجانب الروسي.

لكن رئيس شركة الفضاء الوطنية الروسية "روسكوزموس" سيرغي كريكاليف قال بحسب وسائل إعلام محلية إن بلاده لم تتسلم طلبا بها الشأن.

وقال: "لم اسمع شيئا عن هذا. هناك إجراءات محدد للتنسيق بين البلدين. إذا تلقينا هذا الاقتراح، اعتمادا على الطريقة التي تسير بها إجراءات التنسيق، فهناك عدة خيارات ممكنة".