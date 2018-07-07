محققون فرنسيون: حريق قد يكون وراء تحطم الطائرة المصرية

رجح محققون فرنسيون أن يكون حريق في قمرة القيادة وراء تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في أيار/مايو 2016 أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها.

ويناقض البيان الذي أصدرته هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية (بي.إي.آيه) تقييما سابقا للسلطات المصرية التي قالت إنها اكتشفت آثار متفجرات على أشلاء الضحايا وهو ما يشير إلى عمل تخريبي. وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 66 بينهم 12 فرنسيا.

وقال بيان الهيئة الفرنسية إن الافتراض الأكثر ترجيحا هو أن حريقا شب في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة وأن النار انتشرت بسرعة ونتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة".

وقالت الهيئة إن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي ولم يتجاوبوا مع اقتراحاتها بمزيد من الفحص للحطام.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من شركة مصر للطيران. وأحيلت القضية إلى السلطات القضائية بعد التقييم المصري لسبب التحطم والذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2016.

ومن غير المعتاد أن يدلي محققون من الدولة التي لا تقود التحقيق بتعليقات علنية على سيره. وفي حالة أي اختلاف في الرأي، لا يجري التعبير عنه عادة في العلن، وربما تحمل التصريحات العلنية إشارة إلى خلافات حادة.

واختلفت فرنسا ومصر في السابق على كيفية سير التحقيقات في الحادث.

المصدر: رويترز