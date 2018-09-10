محكمة أميركية تغرم إيران عن هجوم في السعودية

أمرت قاضية اتحادية في واشنطن الاثنين بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى عام 1996 في الظهران بالسعودية.

وأصدرت القاضية بيريل هاول حكما على إيران والحرس الثوري اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر وأسفر عن مقتل 19 جنديا أميركيا.

وقالت هاول إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد.

وأوضحت أيضا أن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات عن الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.

ولم ترد بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب. ومن غير الواضح متى وكيف يمكن أن يحصل المدعون على هذه الأموال.

وأدين 13 عضوا من جماعة حزب الله اللبنانية في حزيران/ يونيو 2001 في محكمة اتحادية بألغزاندريا في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.