محكمة إيرانية توقف امرأة بسبب صور على إنستغرام

أوقفت السلطات الإيرانية امرأة نشرت صورا على حسابها بإنستغرام تظهر خضوعها لعميلة تجمل غيرت شكل وجهها، حسب ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم الأحد.

وأمرت محكمة في طهران بتوقيف سحر تبر للنظر في "الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي"، من دون توضيح متى جرى توقيفها.

وقالت الوكالة إن تبر تواجه اتّهامات بالتجديف والتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد.

والصور التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي معدّلة بهدف جعلها تشبه النجمة الهوليودية أنجلينا جولي.

وعلي الرغم من أنه يشاع أنها خضعت لحوالي 50 عملية تجميل، إلا إن معظم الصور في حسابها تظهر إنها معدلة بشكل كبير.

وتبدو تبر في العديد من الصور بوجه هزيل وبشفتين منتفختين وبأنف صغير، فيما تبدو في أخرى وهي تضع حجابا يظهر قسما من شعرها وبضمادة على أنفها، وهو مظهر شائع في طهران لكثرة عمليات تجميل الأنف.

وحصدت الصور شهرة واسعة على انستغرام العام الماضي، إذ إن حسابها لديه أكثر من 26 ألف متابع.

يذكر أن السلطات الإيرانية تمنع استخدام فيسبوك وتويتر وتلغرام، فيما يعد إنستغرام وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتاحة للإيرانيين.