محكمة: الأصبع الأوسط حرية تعبير

عندما يتعلق الأمر بالوسطى (الأصبع الأوسط) فربما تحتاج الشرطة إلى أن تتمتع برباطة الجأش، وفقا لمحكمة أميركية!

فقد قضت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية ميشيغن بأن الحقوق الدستورية لامرأة ربما انتهكت عندما تم تحرير مخالفة سرعة لها بعدما رفعت الأصبع الوسطى تجاه ضابط من شرطة ديترويت عام 2017.

ويعني قرار المحكمة أن القضية التي رفعتها ديبرا كروز - غولياس من الممكن أن تمضي قدما.

وذكرت المحكمة أن الضابط ماثيو مينارد "كان ينبغي أن يتصرف بطريقة أخرى" حتى إذا كان سائق السيارة فظا.

وأوقف مينارد، كروز - غولياس، وحرر لها مخالفة دنيا، ولكن عندما انتهى من تحرير المخالفة قامت المرأة برفع أصبعها الأوسط تجاهه.

ورد مينارد بوقفها مرة أخرى وغير المخالفة إلى أخرى أكثر خطورة تتعلق بالسرعة الزائدة.

ولكن كروز - غولياس رفعت دعوى وقالت إن حقها الخاص بحرية التعبير وكذا حقها في مقاومة التوقيف غير المبرر انتهكا.