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محكمة بلجيكية تأمر باستعادة أطفال من سوريا

عناصر من الشرطة البلجيكية أمام مقر محكمة

أمر قاض بلجيكي الأربعاء الحكومة باستعادة ستة أطفال بلجيكيين وأميهما من مخيم يسيطر عليه الأكراد في سوريا.

وقالت وسائل إعلام إن الأطفال وأعمارهم ستة سنوات وأقل، هم أبناء مقاتلين في تنظيم داعش.

وكانت محكمة أقل درجة قد رفضت طلبا لوالدتي الأطفال بإجبار الحكومة على التدخل لاستعادتهم، لكن الحكم الجديد ألغى السابق وأمر الحكومة باتخاذ كل "الإجراءات الضرورية والممكنة" لاستعادتهم.

وأمهلت المحكمة ومقرها بروكسل الحكومة 40 يوما للتحرك، وإلا ستضطر لدفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يووو (حوالي 5700 دولار) يوميا عن كل طفل.

وتقول منظمات حقوقية إن هناك حوالي 160 طفلا بلجيكيا يعيشون في مناطق النزاع بسوريا.

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