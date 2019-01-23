قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن محكمة تركية أصدرت الثلاثاء حكما بالسجن ست سنوات إضافية بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسرارا، على نازلي إليجاق وهي صحفية معروفة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وعوقبت إليجاق بالسجن مدى الحياة مع خمسة صحفيين آخرين في شباط/فبراير الماضي بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. ونفى الصحفيون الستة وبينهم نازلي الاتهام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المحكمة عاقبت نازلي الثلاثاء بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر في قضية منفصلة اتهمت فيها "بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سرا من أجل أمن الدولة".

وعوقبت نازلي وهي صحفية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة بالسجن 14 شهرا في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات في تركيا.

وكالات