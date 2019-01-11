محكمة تسقط قضية 'عاشق بوليوود' البحريني

أنهت محكمة بريطانية نزاعا قضائيا بين ابن عم ملك البحرين الشيخ حمد عيسى علي آل خليفة ورجل الأعمال المصري أحمد عبدالله، يتعلق بنجوم بوليوود.

وأسقطت المحكمة القضية أخيرا بعد أن وجدت عديدا من التناقضات وتفسيرات مختلفة تعود تفاصيلها لعام 2016.

وعقدت المحاكمة في بريطانيا عوضا عن البحرين، لإن الاتفاق تم ما بين الطرفين هناك.

وخسر رجل الأعمال المصري مطالبته بـ 40 مليون دولار من الشيخ خليفة لقاء عدم التزامه بتعهد شفاهي أبرمه مع عبدالله لترتيب لقاءات مع نجوم بوليوود المفضلين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الشيخ خليفة (49 عاما) لديه ولع بنجوم أفلام بوليوود بدأ معه منذ طفولته، بتشجيع من مربيته الهندية.

ويدعي رجل الأعمال المصري إن الشيخ خليفة اتفق معه على دفع مبالغ تقارب الـ 1.5 مليون دولار مقابل لقاءات حصرية للشيخ مع قائمة تضم 26 نجما من مشاهير بوليوود.

وتضم القائمة مشاهير مثل سلمان خان، وأديتيا روي كابور، ورانفير سينغ وأميتاب باتشان، وقد قابل بعضهم ودفع ما يقارب ثلاثة ملايين دولار، حسب الصحيفة.

وكان الشيخ خليفة قد أكد ولعه بمشاهير بوليوود، نافيا عقده اتفاقا لدفع مبالغ مقابل الاجتماع بهم.