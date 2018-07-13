إلزام 'جونسون آند جونسون' بدفع تعويضات لمصابات بالسرطان

أمرت هيئة محلفين في ولاية ميزوري الأميركية شركة جونسون أند جونسون بدفع تعويضات قدرها 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة أساسها مادة التلك ومن بينها بودرة الأطفال.

والحكم الصادر ضد جونسون آند جونسون هو الأكبر منذ ظهور المزاعم بتسبب منتجات للشركة في الإصابة بالسرطان، حيث تواجه الشركة نحو تسعة آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بتلك المادة.

وتنفي الشركة أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أن تكون قد احتوت على مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري.

ووصفت جونسون أند جونسون الحكم بالـ"جائر" وقالت إنها ستطعن فيه.

وجاء الحكم بعد ما يزيد على خمسة أسابيع من الاستماع إلى شهادات نحو 12 خبيرا من أطراف الدعوى.

وتقول السيدات وأسرهن إن استخدامهن بودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى التي تدخل في تركيبها هذه المادة سبب إصابتهن بالسرطان.