محكمة روسية ترفض إخلاء سبيل الأميركي ويلان

رفضت محكمة في موسكو الثلاثاء طلب إخلاء سبيل الأميركي البريطاني بول ويلان الذي أوقف في نهاية كانون الأول/ديسمبر في موسكو واتهم بالتجسس.

وقال قاضي محكمة ليفورتوفو في موسكو ديمتري برونياكين إن "استئناف الدفاع (من أجل إخلاء السبيل) رفض" وذلك بحضور الأميركي البريطاني البالغ من العمر 48 عاما والذي ظهر لأول مرة منذ توقيفه.

وكان ديفيد ويلان، شقيق عضو المارينز السابق بول ويلان الذي أوقف واتهم بالتجسس في موسكو، قد عبر عن خشيته من أن تتمّ إدانة شقيقه من جانب القضاء الروسي بدون وجود أدلة قوية.

وقال ديفيد في نيوماركت في أونتاريو بشمال تورونتو مطلع هذا كانون الثاني/يناير "إنني قلق جدا، ولا سيما لأن النظام القضائي الروسي غير شفاف".

وأضاف "نحن قلقون للغاية لرؤيته محكوما عليه بلا أدلة كافية" ضده، مبديا في الوقت نفسه ثقته في الإدارة الأميركية التي تعمل على إطلاق سراح شقيقه.

وفي الرابع من كانون الثاني/يناير، طلب ديفيد ويلان من الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية التدخل لضمان إطلاق سراح شقيقه.

ولا تزال السلطات الأميركية حذرة حتى الآن حيال هذه القضية التي تأتي في وقت وجه فيه الغرب لروسيا اتهامات عدة بالتجسس.