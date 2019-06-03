قضاة أتراك يشتكون إلى محكمة أوروبية

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان الاثنين أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرا لها "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل... بذريعة أنهم أعضاء في منظمة" الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.

وتعرض آلاف الموظفين الأتراك في مختلف القطاعات إلى الاعتقال أو الفصل من العمل بتهمة الانتماء لجماعة غولن.

وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه رجل الدين الذي يقيم في الولايات المتحدة.