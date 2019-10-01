إيران تصدر حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لـ CIA

قضت محكمة إيرانية الثلاثاء بالإعدام لشخص والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية. وفق الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الإيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض في يوليو الماضي الادعاءات الإيرانية بأن طهران قد كشفت حلقة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).

وقد غرد ترامب حينها قائلا "تقرير إيران بخصوص القبض على جواسيس تابعين للـ CIA خاطئ تماما.. مجرد المزيد من الأكاذيب والدعاية السياسية".

وأضاف ترامب حينها أن هذه الأكاذيب "وضعها نظام ديني فاشل بشدة وليس لديه فكرة عما يجب فعله. إن اقتصادهم ميت، وسيسوء أكثر مع مرور الوقت. إيران في فوضى تامة".

وتحاول إيران ابتزاز دول العالم عبر اعتقال إيرانيين يحملون جنسيات أجنبية وتوجيه تهم التجسس لهم، وإيداعهم في السجن وفق قرارات قضائية قالت منظمات دولية إنها تفتقد لقواعد المحاكمات العادلة.

وتتعرض إيران لأزمة اقتصادية شديدة جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد طهران عقب خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018.

وقد دفعت أنشطة إيران التخريبية في الشرق الأوسط كدعم الميليشيات في لبنان، واليمن، وسوريا إلى تشديد واشنطن للعقوبات على العديد من القطاعات الاقتصادية الإيرانية.