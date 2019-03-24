السودان.. محكمة طوارئ تسجن 6 متظاهرين

حكمت محكمة طوارئ سودانية الأحد على ستة متظاهرين بالسجن ستة أشهر بتهمة خرق حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وفق الشرطة، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات جديدة في الخرطوم.

وشكلت السلطات السودانية محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة المتهمين بمخالفة حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر حسن البشير في 22 شباط/فبراير لإخماد التظاهرات التي خرجت ضد حكمه في كل أنحاء البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

وأصدرت الأحكام على المتظاهرين محكمة طوارئ أم درمان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم.

وقال "إن الستة اتهموا بإحداث اضطرابات"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن واحدا من المتهمين الستة تم تغريمه أيضا مبلغ 1500 جنيه سوداني (بحدود 23 دولارا).

وأعلن البشير في البداية أن أي انتهاك لحالة الطوارئ وخاصة المشاركة في التظاهرات المحظورة يعاقب عليها بالسجن حتى عشر سنوات، قبل أن يصدر قرارا الخميس بخفض مدة السجن القصوى من 10 سنوات إلى ستة أشهر.

وخرج عشرات المحتجين الأحد إلى الشوارع في مناطق في الخرطوم وأم درمان، لكن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم.

وأفاد مسؤولون أن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.