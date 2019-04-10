ألزمت محكمة الرصافة في بغداد الاتحاد العراقي لكرة القدم دفع ما يقارب 312 ألف دولار لوزارة الشباب والرياضة، تمثل عائدات استضافة المنتخب الأردني وديا قبل عامين، بحسب ما أفاد به مسؤول في الاتحاد الأربعاء.

واستضاف "أسود الرافدين" نظيره منتخب "النشامى" في مباراة ودية في الأول من حزيران/يونيو 2017 على ملعب مدينة البصرة الدولي. وكانت هذه المباراة الدولية الأولى التي يستضيفها العراق منذ أعوام، وأتت بموجب فترة سماح منحها الاتحاد الدولي (فيفا) للاتحاد العراقي، قبل أن يرفع في 2018 الحظر على استضافة البلاد للمباريات الدولية.

وذكر المستشار القانوني في الاتحاد قيس الطائي أن "محكمة الرصافة تلزم الاتحاد العراقي بدفع 375 مليون دينار عراقي بسبب دعوة قضائية قدمها وزير الشباب والرياضة السابق (عبد الحسين عبطان)".

وأضاف الطائي "بعد عشرة أشهر من موعد تلك المباراة تذكر الوزير السابق إقامة دعوة قضائية يطالب فيها الاتحاد بتسديد تلك الأموال، لكن الأمر نوع من الضغط على الاتحاد بسبب خلافات". وتابع "ليس من المعقول أن يحصل هذا، لم تألف دول العالم عملية تأجير ملاعب لتقام عليها مباريات المنتخب لهذه الدولة أو تلك، وما يثير الاستغراب أن الوزير السابق لم يبلغ الاتحاد بوجود قرار مماثل يدعو لتأجير هذا الملعب أو ذاك".

وأكد الطائي أن الاتحاد سيستأنف الحكم الصادر، ويرفع المسألة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتعتبر وزارة الشباب والرياضة المنشآت والملاعب العائدة لها مرافق حكومية يجب أن تخضع لقوانين تلزم بتحويل إيراداتها المالية عن إقامة المباريات إلى وزارة المالية.