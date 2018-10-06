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محلل أميركي: نستطيع التعامل مع أنظمة الدفاع الروسية

منظومة الدفاع الروسية S-400

أكد المحلل العسكري الأميركي دوغلاس مكغريغور أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طرازي أس -300 وأس -400.

وأوضح في حديث لقناة "الحرة" أن مثل هذه الأنظمة تستخدمها بعض الدول في أوروبا الشرقية، والولايات المتحدة لديها المعرفة والتقنية بكيفية التعامل معها.

من واشنطن دوغلاس مكغريغور حول سباق التسلح على الدفاعات الروسية في الشرق الأوسط
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من واشنطن دوغلاس مكغريغور حول سباق التسلح على الدفاعات الروسية في الشرق الأوسط

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وقد أقدمت دول شرق أوسطية وأخرى آسيوية، بينها دول حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، على اقتناء أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طرازي أس-300 وأس-400.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت حذرت الأسبوع الماضي من أن إرسال صوارخ إس-300 الروسية إلى سورية إذا صح فسيكون "تصعيدا خطيرا".

روسيا أكدت أنها سلمت سورية نظام صواريخ أرض جو من طراز إس-300، على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية.

وحذرت إسرائيل في وقت سابق روسيا من تداعيات هذا القرار، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ عمليات في سورية.​

والتقرير التالي يسلط الضوء على هذه الصواريخ وتأثير انتشارها على توازنات القوى في العالم.

تهافت دول آسيوية وعربية لاقتناء أنظمة الدفاع الروسية يرسم خارطة عسكرية جديدة
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تهافت دول آسيوية وعربية لاقتناء أنظمة الدفاع الروسية يرسم خارطة عسكرية جديدة

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