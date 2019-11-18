"نريد واحدا مثله".. هيومان رايتس ووتش تهاجم راغب علامة بسبب محمد بن سلمان

لم يمنع الهجوم الذي تعرض له الفنان اللبناني راغب علامة مؤخرا بسبب تصريحاته السياسية، من الإدلاء بتعليق آخر جديد دفع أحد أكبر المنظمات الحقوقية حول العالم للرد عليه.

ونشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاثنين تغريدة انتقدت فيها تصريح علامة، الذي قال: "نريد شخصا مثل الأمير محمد بن سلمان (في لبنان)".

وكان علامة قد أدلى بتصريحه المثير للجدل خلال إحيائه لحفل بالرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي، حيث قال: "نحن اليوم بلبنان نعيش ثورة.. وكنا دائما نقول نريد شخص مثل سمو الأمير محمد بن سلمان يأتي ليعدل الأمور".

وأرفقت "هيومان رايتس ووتش" التغريدة بتقرير نشرته أول هذا الشهر، انتقدت فيه السياسات القمعية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تزامنت مع إصلاحات اجتماعية مهمة.

وقالت هيومان رايتس ووتش في تغريدة أخرى: "بينما استفاد علامة من إزالة بعض القيود الاجتماعية ليغنّي أمام جمهوره في السعودية، يا ليته وجه تحية إلى النساء الشجاعات المسجونات بسبب دفاعهن عن أبسط الحريات الفردية".

وأرفقت المنظمة الحقوقية تقريرا آخر عن تورط جهات سعودية عليا في مقتل الصحافي السعودية جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي.

يذكر أن علامة قد تعرض لهجوم مؤخرا بسبب موقفه المتناقض، إذ أيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام التظاهرات المحدودة التي خرجت ضده في سبتمبر الماضي، بينما أيد الحراك الشعبي اللبناني ضد الطبقة الحاكمة.