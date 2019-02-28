'عرض أطفال'.. إيرانيون يهاجمون ظريف

#كودك_شو، أو عرض أطفال، هكذا وصف إيرانيون استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي عاد إلى عمله مجددا في أقل من يومين.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالة ظريف الثلاثاء، معللا ذلك بقوله "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها."

وقد تقدم نحو 15 نائبا في مجلس الشورى الإيراني، بطلب لاستجواب ظريف بشأن استقالته بعدما رفضها روحاني.

وفي حين توقع البعض أن يتلكأ ظريف في العودة إلى مكتبه، لكنه فاجأ الجميع بظهوره الأربعاء مع وزير الخارجية الأرميني لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وقد استلم ظريف دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، في خطوة وصفها البعض بمحاولة استرضاء ظريف بعدما تم تجاهل دعوته من جانب خامنئي وروحاني أثناء تواجد الأسد في طهران يوم 25 شباط/فبراير.

اقرأ أيضا: الأسد أم روحاني.. لماذا استقال ظريف؟

تقول المحللة الإيرانية فرشته غازي، "الاسترضاء مستمر، الضيف غير المرحب به (الأسد) دعا ظريف للسفر إلى سوريا، كما تحدث وزير الخارجية السوري مع ظريف."